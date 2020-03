Coronavirus, caso positivo a Corciano: "E' in isolamento, familiari e contatti in quarantena"

Caso di coronavirus a Corciano: "Questa mattina - scrive il Comune su Facebook - abbiamo ricevuto comunicazione della presenza di 1 caso positivo al virus Covid-19 nel nostro Comune. Il soggetto, in carico al servizio sanitario, si trova ovviamente in isolamento. Il nucleo familiare ed i contatti diretti avuti sono stati avvisati e sottoposti a quarantena".

E ancora: "L'Amministrazione è in stretto contatto con le autorità sanitarie per trattare e monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione. La pre-allerta COC si tradurrà quindi in apertura vera e propria con la firma del Sindaco che sta avvenendo proprio ora. La situazione è sotto controllo. Vi preghiamo di seguire alla lettera le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio, per cercare di combattere la diffusione del virus".