Coronavirus, caso positivo a Norcia: "Sta bene, è stata molto corretta"

Caso di coronavirus a Norcia: "Sono stato avvertito dal servizio sanitario e per questo motivo sto per predisporre l'ordinanza dì attivazione in isolamento contumaciale per una cittadina, residente in una frazione di Norcia, risultata positiva al Covid-19. La fonte di trasmissione risulterebbe ad oggi esterna al territorio comunale e regionale", spiega il sindaco su Facebook.

E ancora: "Sono stati individuati i primi contatti avuti dal soggetto, e sono iniziate a cura delle autorità sanitarie le procedure cautelari per l'isolamento fiduciario. La situazione è monitorata continuamente dai Servizi Sanitari che ci tengono costantemente informati".

Nella mattinata di domenica 15 marzo il sindaco - in un video su Facebook - ha spiegato di aver contattato telefonicamente la donna: "Sta bene, non ha nessun tipo di sintomo. Il marito non è positivo. Dal 6 marzo non esce di casa, così come il marito. E' stata molto corretta, ha avvistato distretto sanitario e forze di polizia. Ho portato alla signora la solidarietà mia e di tutta della comunità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "L'unica possibilità che abbiamo di difenderci da questo virus è restare a casa. Nei prossimi giorni i nostri tecnici si attendono il picco del contagio, i modelli matematici dicono questo. Speriamo che con il comportamento virtuoso riusciremo ad uscire presto da questa situazione. La nostra polizia locale sta continuando a controllare il territorio e a denunciare persone che ancora non hanno compreso quanto importante sia rispettare le regole".