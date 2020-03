Coronavirus, primo caso di contagio a Cascia: "Stiamo risalendo ai contatti"

Primo caso di contagio da coronavirus a Cascia. Il sindaco Mario De Carolis lo comunica su Facebook: "Sono stato avvertito dal Servizio Sanitario alle ore 19:09 che un cittadino del Comune di Cascia è risultato positivo al COVID-19. Per questo motivo sto predisponendo l' ordinanza di attivazione in isolamento contumaciale. Si sta avviando il percorso dei contatti avuti dal soggetto per le procedure cautelari per l' isolamento fiduciario. La situazione è monitorata dai Servizi Sanitari che ci tengono costantemente informati".

E ancora: "Le forze dell' ordine continuano ad esercitare una costante e puntuale azione di controllo. Si rinnova l' invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione soprattutto riguardo al divieto di spostamento che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indeferibili e per importanti esigenze sanitarie".