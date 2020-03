Coronavirus, caso positivo a Orvieto. Il Comune: "E' in isolamento. Il contagio avvenuto fuori dal nostro territorio"

Uno dei nuovi casi accertati di Covid-19 è a Orvieto. Lo conferma il Comune a seguito dell'ordinanza del sindaco, Roberta Tardani, con cui è stato disposto l'isolamento per l'uomo che si trovava già in quarantena fiduciaria, essendo stato in contatto con un'altra persona, proveniente da fuori regione, risultata poi positiva al virus: "La fonte di trasmissione è risultata esterna al territorio comunale".

"Gli operatori sanitari hanno svolto tutte le indagini necessarie per ricostruire i contatti avuti dal soggetto con terze persone le quali sono già state sottoposte ad isolamento cautelativo fiduciario - spiega ancora il Comune - La situazione è costantemente monitorata dal servizio sanitario. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dalle Autorità nazionali".