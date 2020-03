Coronavirus in Umbria, casi a Stroncone e Narni: "Rispettate le regole"

Altri due casi di contagio da coronavirus in Umbria. Uno a Stroncone, uno a Narni. Il sindaco di Narni, Francesco de Rebotti, scrive su Facebook: "Questa mattina sono stato avvertito dal servizio sanitario e per questo motivo sto per predisporre l'ordinanza di attivazione in isolamento contumaciale per una cittadina, residente a Narni, risultata positiva al Covid-19. La fonte di trasmissione risulta ad oggi esterna al territorio comunale e regionale".

E ancora: "Sono stati individuati i contatti avuti dal soggetto, i quali sono stati sottoposti cautelativamente in isolamento fiduciario. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indifferibili e per importanti esigenze sanitarie".

Il sindaco di Stroncone, Giuseppe Malvetani, spiega: "Mi ha telefonato ora il direttore del distretto sanitario per comunicarmi che, proprio nella prima mattinata, è arrivato il risultato di uno dei tamponi eseguiti a Stroncone (fino a ieri tutti negativi) ed abbiamo anche noi, come ormai diversi comuni della regione, il primo caso positivo per Covid19. Ho ritenuto doveroso darne immediata comunicazione a tutti voi. Mi sto recando in comune per attivare, come da procedura, il COC di Protezione Civile ed emettere l’ordinanza nei confronti di questo nostro concittadino. Invito tutti a mantenere la calma ed a rispettare ancor più scrupolosamente tutte le norme comportamentali ormai ben note. Nel corso della giornata vi darò eventuali aggiornamenti”.