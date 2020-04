Coronavirus, i carabinieri di Perugia portano farmaci e viveri a casa di anziani o bisognosi

I Carabinieri, com'è nella loro storia, non sono impegnati solo nella sicurezza dei cittadini, ma anche nel contenere il contagio da Coronavirus e nel servizio alla popolazione.

I militari della Stazione di Ponte Pattoli hanno messo a punto un vero e proprio sistema di consegna a domicilio, di generi alimentari e farmaci. Le richieste sono pervenute tramite le farmacie o direttamente dalle persone interessate. I carabinieri prima hanno prelavato i farmaci e, muniti dei dispositivi di protezione individuale, poi li hanno consegnati ad alcuni residenti delle frazioni di Ramazzano Le Pulci, Ponte Pattoli e Tavernacce, che non potevano contare su famigliari o spostarsi personalmente, poiché in quarantena fiduciaria o obbligatoria.

I militari hanno provveduto anche alla consegna di generi alimentari in favore di due anziani residenti in frazione Rancolfo, anch’essi impossibilitati a recarsi personalmente a fare la spesa. Alla coppia, commossa per il gesto, è stata assicurata la presenza dell’Arma in occasione dei quotidiani servizi di pattuglia per qualsiasi futura necessità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri della Stazione CC di Ponte Pattoli hanno aderito a una raccolta di beni di prima necessità per le persone che stanno attraversando una situazione di difficoltà; quanto raccolto sarà consegnato dagli stessi militari dell’Arma direttamente alle famiglie individuate.