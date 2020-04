Coronavirus, tifosi del Perugia in campo: dagli Ingrifati 'Spesa Solidale' per le famiglie di San Sisto

"Nessuno rimanga solo!". Questo il messaggio lanciato dagli 'Ingrifati', gruppo ultras di tifosi del Perugia che con i campionati sospesi per l'emergenza coronavirus continuano a scendere in campo con iniziative di solidarietà. L'ultima è la 'Spesa Solidale anti-Covid 19', che li ha visti preparare alcuni pacchi di generi alimentari destinati ad alcune famiglie bisognose di San Sisto.

"È un piccolo contributo, l’unico permesso attualmente, per migliorare la vita di chi è stato colpito più duramente da questa epidemia - scrivono su Facebook -. È un’iniziativa per il nostro quartiere, dove siamo nati e dove, a partire da piccole esperienze come questa, proviamo quotidianamente a trasformare l’indifferenza in solidarietà. Per la riuscita della 'Spesa Solidale' dobbiamo ringraziare il Conad Sdi San Sisto, senza il quale non avremmo potuto portare questi pacchi. Per questa settimana è il nostro gruppo a coprire le spese. Ma vogliamo continuare a restare vicini a chi ne ha bisogno, per questo siamo aperti a collaborare con tutti quelli che hanno il nostro stesso obiettivo". A chiusura del post ecco così le coordinate bancarie per chi volesse partecipare e contribuire all'iniziativa...

