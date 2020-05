Coronavirus, negativi i tamponi delle persone a contatto con il giovane caduto dallo skate

Tutti negativi i tamponi a cui sono state sottoposte le persone che hanno avuto contatti con il giovane infortunatosi cadendo dalla skateboard a Foligno e poi risultato positivo al Covid19, ma asintomatico.

I tamponi hanno riguardato i genitori del giovane, risultati negativi al test mentre dall’esame sierologico è emerso che entrambi presentano gli anticorpi al Coronavirus, e i ragazzi che hanno avuto contatti, seppur minimi con il ragazzo. Si tratta di una ragazza e un ragazzo con il quale si è incontrato al di fuori della sua abitazione (e che potrebbe costargli una sanzione per essersi spostato da casa per andare proprio dall’amica) e due giovani con i quali si sarebbe intrattenuto mentre si trovava nel giardino di casa e con i due che sarebbero passati per la via.

Il ragazzo è stato operato a Terni per la riduzione della frattura alla mandibola e riportato a casa sua a Foligno dove dovrà rimanere in isolamento casalingo.

Nella ricostruzione è stato appurato che non c’è stato alcun festino di compleanno (il ragazzo compie gli anni ad ottobre), ma solo una visita ad un’amica (per quanto non consentita) e un incontro casuale con altri giovani. Poi l’incidente in skateboard, dopo essere andato a comperare le sigarette (cosa consentita) il ricovero e l’operazione.

Secondo l’avvocato Annalisa Campagnacci, incaricata dalla famiglia di tutelare i genitori e il giovane dalla campagna di diffamazione e linciaggio avvenuto sui social e tramite messaggistica immediata, non ci sarebbe stato alcun focolaio, tanto meno danno al territorio (dal 4 maggio valgono anche per Foligno le regole per tutta la regione). Per quanto riguarda i messaggi inquietanti che sono stati inviati alla famiglia il passo successivo sarà quello della querela.