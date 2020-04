Coronavirus in Umbria: 31 guariti, 26 nuovi contagiati e un decesso in 24 ore

Nuovo aggiornamento del contagio da coronavirus in Umbria. Aumenta il numero dei contagiati - 26 nuovi casi rispetto a ieri - a fronte di 832 tamponi eseguiti in 24 ore, ma anche quello dei guariti (31) e quello dei clinicamente guariti (17). Stabile a 41 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapie intensive degli ospedali dell'Umbria. Si registra un nuovo decesso: il numero dei morti per Covid-19 in Umbria tocca quota 50. Cala di oltre 400 il numero delle persone in isolamento domiciliare.

Il bollettino integrale dell'8 aprile della Regione Umbria: "Dai dati aggiornati alle ore 8 di martedì 8 aprile, 1289 persone (+ 26 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, di cui 941 in provincia di Perugia (+ 8 rispetto a ieri) e 303 in quella di Terni (+ 15 rispetto a ieri), 45 sono di fuori regione (+3); i guariti sono 120 (+ 31 rispetto a ieri), di cui 95 provincia di Perugia (+ 28 rispetto a ieri) e 25 in quella di Terni (+3). Risultano 296 clinicamente guariti (+17), di cui 223 residenti nella provincia di Perugia(+19) e 73 (-2) in quella di Terni".

I deceduti "sono 50 (+ 1 rispetto a ieri): 29 (+1) residenti nella provincia di Perugia e 17(invariato) in quella di Terni, 4 di fuori regione".

Dei 1289 pazienti positivi "attualmente sono ricoverati in 196 (-2): di questi, 137 (-3) sono residenti nella provincia di Perugia e 49 (invariato) in quella di Terni, 10 sono di fuori regione (+1). I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 56 (-1), 55(+3) in quello di Terni, 34 (-1) a Città di Castello, 39(-2) a Pantalla, 5 (invariato) a Orvieto, 7 (-1) a Foligno".

Dei 196 ricoverati "41 (invariato) sono in terapia intensiva, 14 (+1) nell’ospedale di Perugia, 14 (invariato) in quello di Terni, 7 (-1) a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto (invariato), 2 (invariato) a Foligno".

Le persone in isolamento domiciliare "sono 3877 (-407): di questi, 3249 (-379) sono nella provincia di Perugia e 628 (-28) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 6605 (+448) persone uscite dall’isolamento, di cui 5287 (+397) nella provincia di Perugia e 11318 (+51) in quella di Terni". Nel complesso entro le ore 8 del 7 aprile, "sono stati eseguiti 14106 tamponi (+832)".