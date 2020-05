Coronavirus, il bollettino regionale dell'11 maggio: fatti 551 tamponi, 1 solo positivo

L'Umbria si conferma, anche dopo la prima settimana di leggera ripresa degli spostamenti e attività lavorative, regione con il più basso indice di contagi da coronavirus. I decessi sono ormai stabili da giorni e fermi a quota 71 e le terapie intensive sono ormai quasi vuote. Ecco tutti i dati aggiornati alle ore 8 di questa mattina: 11 maggio: complessivamente 1.412 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 149(-8). I guariti sono 1192 (+9); risultano 41 clinicamente guariti (-3); i deceduti sono 71 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 44 (-4); di questi 4 (-2) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 701 (-60), sempre alla stessa data risultano 17.922 (+90) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso sono stati effettuati 47.474 tamponi (+551).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.