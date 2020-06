Coronavirus, il bollettino della Regione Umbria dell'1 giugno: ancora zero nuovi contagi e nessun decesso

Ancora zero nuovi contagi e nessun decesso. Aumentano invece i guariti, con gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria che scendono a 44. Il tutto rilevato a fronte di 164 tamponi effettuati nelle ultime ore.

Ecco il bollettino ufficiale della Regione Umbria dell'1 giugno

"Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di lunedì 1 giugno", scrive la Regione nel bollettino del primo giugno: "Complessivamente 1.431 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 44 (-1)".

I guariti "sono 1311 (+1); risultano 13 clinicamente guariti (-1); i deceduti sono 76 (invariato)". Dei pazienti positivi "attualmente sono ricoverati in 17 (invariato); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva". Le persone in isolamento contumaciale "sono 27 (-1), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati)". E ancora: "Nel complesso, entro le ore 8 dell’1 giugno, sono stati effettuati 70.741 (+ 164) tamponi".