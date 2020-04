Coronavirus, a Magione c'è il primo guarito: 16 positivi e 19 in isolamento

"C'è il primo guarito "certificato": il doppio tampone ufficializza la fine della quarantena per uno dei positivi di Magione". Ad annunciarlo è il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, con un post su Facebook: "E' stata una delle prime persone contagiate dal virus sul nostro territorio - spiega Chiodini - ed è anche uno dei primi a ottenere la "guarigione certificata" attraverso la procedura del doppio tampone negativo. Una buona notizia che fa ben sperare gli altri positivi presenti a livello comunale".

Il bollettino - Il sindaco fa il punto della situazione. A Magione ci sono "16 positivi (4 ricoverati in ospedale in condizioni stabili o in miglioramento; 10 isolati nella propria abitazione e in buone condizioni;2 domiciliati fuori comune), un guarito, due clinicamente guariti, 19 in isolamento e sotto osservazione e 71 isolamento fiduciario concluso".