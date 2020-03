Coronavirus, il grande gesto del b&b di Perugia: "Camere gratis a medici, infermieri e personale dell'ospedale"

Un grande gesto di solidarietà per aiutare chi combatte in prima linea contro il coronavirus. Il b&b Torre degli Ornari di Ponte Valleceppi scrive così su Facebook: "Offriamo gratuitamente alloggio in una camera del B&b Torre degli Ornari a Ponte Valleceppi a medico o altro personale sanitario impegnato per crisi coronavirus all’ospedale Silvestrini che avesse difficoltà a spostarsi per tornare alla propria abitazione fuori da Perugia".

E ancora: "La camera con bagno privato, sanificata con prodotti a base di alcool e/o ipoclorito di sodio dispone di ingresso indipendente". Un gesto concreto per chi combatte per la nostra salute e per arginare il contagio da coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.