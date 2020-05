Coronavirus: auto, furgoni e scooter confiscati e sequestrati, la Prefettura li mette in vendita

Ventidue mezzi a motore, tra scooter, auto e furgoni, sequestrati o confiscati, la maggior parte durante questo periodo di misure restrittive da Coronavirus, sono stati inseriti nell’elenco di quelli che vengono alienati dallo Stato.

Si tratta di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo e confisca derivanti da sanzioni amministrative o penali e per i quali il proprietario non si è assunto l’onere dalla custodia. Scaduti i termini di legge, quei veicoli si possono vendere, a copertura delle spese di gestione e di giustizia.

Le principali disposizioni che comportano il sequestro/fermo amministrativo sono la circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione, ciclomotori truccati o senza documenti, esercitazione alla guida senza un istruttore, violazioni alla norme del codice della strada che non prevedono reati. Nel caso del penale si va dalle gare automobilistiche su strada alla guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.

I mezzi alienati dalla Prefettura di Perugia sono una Mercedes E200, sequestrata il 12 novembre del 2019, un Iveco Daily (9 gennaio 2020), una Jeep Gran Cherokee (15 febbraio 2020), una Ford Escort (16 febbraio 2020), una Fiat Panda (1 marzo 2020), uno scooter Majesty Yamaha (7 marzo 2020), una Opel Corsa (29 febbraio 2020), un’Alfa Romeo 147 (2 marzo 2020), una Classe A Mercedes (13 marzo 2020), una Ford Focus (14 marzo 2020), un Benelli XJ (30 settembre 2019), una Volkswagen Polo (12 marzo 2020), una Volvo V70 (11 marzo 2020), una Fiat Punto (28 febbraio 2020), un Majesty Yamaha (21 marzo 2020), una Golf Volkswagen (12 marzo 2020), un’Alfa Romeo 156 (29 marzo 2020) e una 147 (31 marzo 2020), una Ford Fiesta (22 marzo 2020), uno scooter Scarabeo Aprilia (27 luglio 2019) e una Peugeot 206 (28 marzo 2020).

L’elenco delle auto è stata pubblicato dalla Prefettura di Perugia e dopo cinque giorni possono essere messe in vendita.