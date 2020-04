Coronavirus, la situazione ad Assisi: "Altri quattro guariti e nessun nuovo positivo"

Coronavirus, il punto della situazione ad Assisi: "Due buone notizie", spiega il sindaco Stefania Proietti. "La prima: altre 4 persone che avevano contratto il coronavirus sono guarite, una di queste è stata dimessa dall’ospedale. Salgono così a 11 i casi di cittadini di Assisi completamente ristabiliti da Covid-19. In 3 restano ricoverati e 16 sono in isolamento domiciliare. E nessun nuovo caso positivo".

Ancora il sindaco: "Ecco la seconda: ad altre 60 famiglie sono stati consegnati i buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso le locali attività commerciali, portando a quota 260 i ticket assegnati a nuclei familiari in difficoltà economiche".

Poi l'avvertimento contro i truffatori: "I buoni spesa - spiega il sindaco - vengono consegnati, insieme all’elenco degli esercizi commerciali, dal personale della Protezione civile che a bordo dell’auto ufficiale e riconoscibile si sposta fino alle abitazioni degli assegnatari del beneficio. Pertanto si avverte che a consegnare i buoni spesa nessun altro è autorizzato, quindi non aprite la porta a soggetti che si presentano a nome del Comune e utilizzano la scusa dei buoni spesa per altre e poco chiare finalità".

Infine, l'invito del sindaco a restare in casa: "Dobbiamo restare a casa e se proprio è indispensabile uscire invito a coprirsi con la mascherina, indossare ove necessario i guanti e adottare sempre il distanziamento sociale. E’ una misura di sicurezza che aiuta la prevenzione e il diffondersi del coronavirus. L’obbligo principale resta quello di non uscire se non per estrema necessità. Ciascuno di noi potrebbe essere positivo asintomatico e non saperlo, oggi possiamo essere tutti potenziali cause di contagio”.