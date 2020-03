Coronavirus, ad Assisi i casi positivi diventano 14. Proietti: "A loro tutta la vicinanza del Comune"

Sono saliti a 14 i casi positivi sul territorio di Assisi. Lo rende noto il sindaco Stefania Proietti dopo aver ricevuto le comunicazioni ufficiali da parte dell’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1.

"Purtroppo, in linea con la tendenza regionale, anche ad Assisi sta aumentando il numero delle persone risultate positive al tampone del Covid-19 - afferma il sindaco Proietti - A tutti coloro che si trovano in isolamento ai loro familiari vanno il pensiero e la vicinanza dell’amministrazione comunale".

Il sindaco, in qualità di responsabile del COC (Centro operativo comunale) aperto presso gli uffici di Santa Maria degli Angeli, continua a seguire e monitorare la situazione, anche nell'assistenza alle famiglie colpite e alla popolazione. E anche in quest’occasione ribadisce l’invito a tutti i cittadini a rimanere a casa in osservanza delle misure restrittive disposte a livello governativo: “E’ comprensibile un sentimento di disorientamento e sfiducia ma non dobbiamo cedere, anzi dobbiamo tutti rispondere con responsabilità e coraggio rimanendo a casa perché soltanto così possiamo bloccare il contagio del virus. In questo momento siamo tutti in prima linea perché dipende da noi la diffusione del Covid-19, dipende da ognuno di noi se l’infezione si propaga e propaga noi stessi e i nostri cari.

Voglio ringraziare chi ha maturato la consapevolezza dell’emergenza e osserva con rigore quanto prescritto, voglio sollecitare chi non ha ancora acquisito tale consapevolezza a farlo in fretta perché solo affrontando insieme questo momento possiamo farcela a lasciarcelo alle spalle e pensare al futuro”.

