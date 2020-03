Coronavirus, troppi infortuni in campagne e cadute dagli olivi. I medici Perugia: "Non intasate l'ospedale, rispettate le regole"

Due incidenti nelle campagne, numerosi interventi per cadute da olivi e piccoli incidenti duranti lavori domestici. La foto che arriva dal pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia sul rispetto dell'ordinanza sembra dimostrare che continua a esserci qualcuno che riesce a eludere le imposizioni. I medici del Santa Maria della Misericordia, per questo, rinnovano l'appello a stare a casa.

Se Auro Caraffa, direttore della struttura complessa di Ortopedia, in relazione al caso ai feriti di Assisi e di Nocera Umbra, ha sottolineato come quanto accaduto sia l'ennesima conferma che "la gente non sta a casa". E quindi l'appello: "Non intasate l’ospedale rendendo necessario l'intervento del 118 ed elisoccorso".

Gli fa eco Massimo Siciliani del Pronto soccorso: "Negli ultimi giorni tante cadute dagli olivi ed incidenti con mezzi agricoli". Segnale, si sottolinea dell'Azienda ospedaliera che le attività lavorative, comprese quelle relative alla cura della campagna, non siano cessate.