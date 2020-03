Coronavirus, il bollettino da Castiglione del Lago: 13 contagiati, 32 in quarantena e 6 clinicamente guariti

Coronavirus, aggiornamento del Comune di Castiglione: "Ci è stato notificato il riscontro di un tampone positivo di una persona già in stretta osservazione e isolamento. Il caso, di sintomatologia lieve, è sotto controllo".

La situazione a Castiglione del Lago al 29 marzo è di "13 Positivi, 30 Pazienti con isolamento concluso, 32 Pazienti in isolamento e stretta osservazione, 6 Pazienti clinicamente guariti".

E ancora: "Nel totale dei positivi va precisato che è ci è stato tolto un caso che era stato inserito in via prudenziale ma, ulteriori accertamenti e tamponi hanno definitivamente escluso la positività, quindi questo caso non rientra neppure nel totale dei clinicamente guariti ma esce dal nostro database. Inoltre, dopo il triste annuncio di ieri, il conteggio dei positivi non annovera la concittadina che ci ha lasciati".