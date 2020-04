Coronavirus, il bollettino da Città di Castello: "Nessun nuovo contagiato, 32 guariti"

Coronavirus, gli aggiornamenti da Città di Castello al 14 aprile: “Aggiorniamo anche oggi la situazione ai dati circoscritti alla giornata di ieri - spiega il sindaco Luciano Bacchetta - . Non c’è nessun nuobo positivo. Oggi cominceranno di nuovo ad effettuare i tamponi".

All'ospedale di Città di Castello, prosegue Bacchetta, "aumentano le negatività e questo è il risultato di un ottima politica di prevenzione compiuta. Dal punto di vista generale: negli ultimi giorni abbiamo avuto una crescita consistente di guariti e un incremento molto bassi di positivi, 1 o 2 positivi contro 6 o 4 guariti".

Ancora il sindaco: "Le persone positive ad oggi sono 84 in isolamento familiare a casa. L’età media non è altissima e le condizioni di questi concittadini per ora non destano preoccupazione. 32 sono i guariti totali, le persone negativizzate. Pur essendo produnte, c’è qualche segnale positivo. Il Covid-19 - avverte il sindaco - è in nemico insidioso che non è stato ancora battuto".