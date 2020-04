Coronavirus, a Magione aumentano i guariti e calano i positivi

"Aumentano i guariti e calano i positivi. Anche Magione ha invertito il trend. Non disperdiamo gli sforzi, massima prudenza". Questo il messaggio pieno di speranza lanciato sui propri profili social ufficiali dal Comune di Magione, dove l'amministrazione fa il punto sull'emergenza coronavirus invitando i cittadini a non abbassare la guardia e a rispettare le limitazioni disposte dal governo per limitare il contagio da Covid-19.

"Tre clinicamente guariti in più e tre contagiati in meno nel giro di 24 ore - si leggeva nel post di ieri (martedì 7 aprile) -. È una bellissima notizia che speriamo sia solo l'inizio di una lunga serie. Dopo tante comunicazioni negative, ci si commuove anche un po' a scriverlo...". Questo il bollettino: "l quadro di Magione è quindi il seguente: 13 positivi (- 3);

4 ricoverati in ospedale in condizioni stabili o in miglioramento e 9 isolati nella propria abitazione; un guarito; 5 clinicamente guariti (+ 4); 19 in isolamento e sotto osservazione; 78 isolamento fiduciario concluso (+ 7)".

A corredo del post c'è poi una foto con lo staff dei servizi sociali del Comune: "In poco più di una settimana dal trasferimento dei 96mila euro del Governo, i "buoni spesa" saranno utilizzabili (oggi, mercoledì 8 aprile, ndr) da quasi 200 famiglie in difficoltà. Un grazie particolare all'assessore Eleonora Maghini, alla responsabile d'area Giuseppina Marcantoni e a tutto l'ufficio. Si ricorda di non recarsi in Comune senza prima esser stati contattati telefonicamente per la consegna dei ticket".