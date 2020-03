Coronavirus, a Città della Pieve "due clinicamente guariti e nessun nuovo contagio"

"Sono veramente felice di informarvi che oggi non solo non abbiamo nuovi casi positivi al Covid-19, ma abbiamo ricevuto anche la comunicazione ufficiale di 2 soggetti negativizzati, quindi clinicamente guariti". E' l'aggiornamento del 29 marzo del sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, su Facebook.

Secondo le rilevazioni della Protezione Civile e della Regione Umbria il numero dei contagiati è fermo a 18.

Coronavirus, il bolletino regionale del 29 marzo

Dai dati aggiornati alle ore 8 di domenica 29 marzo, 1023 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19 (ieri erano 969 - i guariti sono 13, di cui 7 residenti nella provincia di Perugia, 6 in quella di Terni. Risultano invece 82 clinicamente guariti, di cui 42 residenti nella provincia di Perugia e 40 in quella di Terni. I deceduti sono 31: 18 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 1 di fuori regione. Importante il dato sui ricoverati in terapia intensiva che non crescono e quindi per il momento i posti a disposizione salva-vita sono sufficienti e non ci sono criticità: dei 212 ricoverati, 46 sono in terapia intensiva, 20 nell’ospedale di Perugia, 16 in quello di Terni, 5 a Città di Castello, 1 nell’ospedale di Pantalla, 4 in quello di Orvieto.

Tra i 1023 pazienti positivi, 30 sono di fuori regione, 775 sono residenti nella provincia di Perugia e 218 in quella di Terni. Sono ricoverati in 212, 152 sono residenti nella provincia di Perugia e 47 in quella di Terni, 13 sono di fuori regione. Le persone in osservazione sono 3054: di questi, 2363 sono nella provincia di Perugia e 691 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 del 29 marzo, sono stati eseguiti 7685 tamponi.

Sempre alla stessa data risultano 3354 soggetti usciti dall'isolamento, di cui 2574 nella provincia di Perugia e 780 in quella di Terni.