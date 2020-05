Coronavirus, le forze dell'ordine non abbassano la guardia: "Fase 2 delicata, continuano i controlli"

Inizia oggi, lunedì 4 maggio, la Fase 2 dell'emergenza coronavirus con un leggero 'allentamento' delle limitazioni agli spostamenti da parte del Governo e non si fermano i controlli delle forze dell'ordine, che coninueranno a vigilare sul rispetto delle norme anti-contagio. “È una fase molto delicata - ha dichiarato Antonio Sbordone - Questore della provincia di Perugia - in cui le Forze dell’Ordine devono coniugare due azioni essenziali: evitare, da parte della cittadinanza, comportamenti irresponsabili e pericolosi per un’ulteriore innalzamento del picco di diffusione e farsi trovare pronti ad improvvise azioni criminali sopite ma non certamente debellate nella Fase 1 della pandemia”.

In questo primo giorno le attività di controllo e presidio del territorio hanno visto implicato tutto il territorio della provincia di Perugia, dalle zone centrali della città sino ai vari hinterland. Proprio su Perugia particolare attenzione è stata posta alla zona della stazione Fontivegge dove in tutto l’arco della giornata verranno effettuati controlli all’interno ed all’esterno dell’area stazione ferroviaria dove, grazie anche alla presenza degli agenti, non si sono verificate situazioni di assembramento.

"In questa delicata fase non possiamo permetterci margini di errore - fanno sapere dalla Questura - e l’intensificazione dei controlli deve essere volta proprio a non permettere ai cittadini di sottovalutare le regole di comportamento imposte dalla Presidenza del Consiglio. Rispetto alle fasi iniziali del 'lockdown' non si sono per il momento verificate particolari mal comportamenti né criticità di rilievo". Le forze dell'ordine dunque non abbassano la guardia: "I continui controlli - ribadisce il Questore - saranno sempre condotti senza mai perdere di vista la vicinanza al cittadino, impegnato, in questa delicata fase, a modificare ulteriormente il proprio stile di vita”.