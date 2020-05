Coronavirius, test nei laboratori anche a Gualdo Tadino: il costo, dove farli e le regole

Anche a Gualdo Tadino si potranno fare dei test brevi sul coronavirus in laboratori privati a prezzi calmierati dopo il protocollo della Regione Umbria che ha fissato i paletti con una serie di prescrizioni per l'esecuzione delle analisi ad un prezzo calmierato di 40 euro.

Il test per rilevare la positività al virus dovrà essere eseguito previa prescrizione del medico di famiglia e l'esecuzione dell'esame deve avvenire nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e protezione, definiti dal laboratorio, per evitare la diffusione del contagio.

In caso di positività (sia per IgM, che per IgG, che per IgM+IgG), si deve invitare il soggetto a rientrare al proprio domicilio e quindi a mantenere l'isolamento, anche dai propri familiari, mentre il laboratorio che ha effettuato il test sierologico deve immediatamente segnalare il caso positivo al Servizio di Igiene e sanità Pubblica competente per i provvedimenti del caso; la tracciabilità della prestazione deve essere garantita anche per i test sierologici rapidi in immuno-cromatografia. I test a Gualdo Tadino si potranno fare nei seguenti laboratori: Geochim S.a.s - Via G. Mancini, 42/46 – 06023 Gualdo Tadino (PG) Tel. 075 916377 e-mai: infogeochim@geochim.it www.geochim.com; Crabion Diagnostics Centro Medico Polispecialistico – Piazza Mazzini – 06023 – Gualdo Tadino (Pg) Tel. 075-9471033 e-mail: diagnostics@crabion.it www.diagnostics.crabion.it

“La città di Gualdo Tadino – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti - è pronta per giocare e vincere anche questa importante sfida. Dopo i due capoluoghi di Provincia, solo i comuni di Gualdo Tadino e Corciano possono vantare la presenza sul proprio territorio di ben due strutture accreditate. Il test a prezzo calmierato di 40 euro può essere fatto da tutti i cittadini asintomatici, è quindi un’opportunità importante per tutti i cittadini del nostro Comune”.