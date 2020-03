Coronavirus, un nuovo caso a Castiglione del Lago ma c'è un guarito: i positivi restano 16

C'è un nuovo caso di positività al Covid-19 a Castiglione del Lago. A comunicarlo nella serata di ieri (26 marzo) è stato il sindaco Matteo Burico attraverso i profili social ufficiali del Comune: "Purtroppo mi è stato comunicato un nuovo caso - ha spiegato il primo cittadino di Castilione del Lago - dopo un tampone preventivo effettuato in ambiente di lavoro esterno al nostro comune. Il paziente è già in quarantena e in isolamento, ma c'è anche una buona notizia: i casi dipositività restano 16 perché abbiamo il primo paziente clinicamente guarito. Non è più tra i positivi e aspettiamo solo la conferma di un ulteriore in uscita. Abbiamo poi 23 pazienti che hanno concluso il loro isolamento e 14 in stretta osservazione".

Il sindaco cerca di infonder ottimismo ai suoi concittadini, provati come il resto degli umbri e degli italiani dall'emergenza coronavirus: "Sono cresciuti i pazienti in isolamento e monitorati, questo significa che il sistema funziona e la rete ha le maglie molto strette. Ora non è il momento di abbassare la guardia ma restare a casa ed evitare contatti inutili. Se seguiremo le regole che ci siamo dati questa battaglia la vinceemo. Grazie di cuoe a chi sta impegnando in una grande gara di solidarietà: persone associazioni e aziende che stanno dando una grande mano come i sanitari, i voliontari e le forze dell'ordine che hanno bisogno di dispositivi per loro e nostra sicurezza ma ancora di più - ha concluso Burico - di avere alle spalle una counità unita che crede nel lavoro che fa. Coraggio”.

