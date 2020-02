Cormorano ferito dai bracconieri, salvato da Wild Umbria: adesso avrà una casa vicino all'acqua

Una storia di amore e passione per gli animali quella che viene dal gruppo Wild Umbria, con una richiesta di aiuto.

“Pochi mesi fa sulle sponde del Tevere, all’altezza di Montecastello di Vibio, siamo intervenuti per recuperare un cormorano in difficoltà. Le sue condizioni sono apparse da subito abbastanza buone ma dopo le visite di routine è emerso che l’animale era vittima di bracconaggio… una dozzina di pallini di piombo nel corpo, sparati dall’arma di un vigliacco – scrivono sui sociale - L’animale aveva una lesione alla nuca e durante la lunga degenza e i controlli post ricovero ha iniziato progressivamente a perdere completamente la vista da entrambi gli occhi e di conseguenza anche le possibilità di un rilascio in natura”.

I veterinari dell’ospedale veterinario universitario didattico di Perugia si sono presi cura dell’animale e l’hanno salvato, ma il cormorano aveva “bisogno di cure continue e di una casa adatta sia tutte le sue necessità etologiche che alla sua particolare condizione. La ricerca non è stata semplice ma alla fine ci siamo messi in contatto con un Centro di accoglienza per animali non recuperabili, specializzato in uccelli acquatici… a circa 600 chilometri di distanza… - prosegue il post - Due dei nostri volontari, Luca e Valeria, non si sono fatti spaventare e sono partiti il prima possibile. Dopo più di 1000 chilometri e circa 12 ore di viaggio tra andata e ritorno, il cormorano ha raggiunto la sua nuova casa. Dei volontari si prenderanno cura di lui e gli garantiranno una vita degna in un ambiente adeguato e cure costanti”.

Una vicenda che dà “la misura dell’impegno che, quotidianamente, è richiesto a tutti i nostri volontari e a loro va il nostro più grande grazie”. Chiunque abbia a cuore la salute degli animali può contribuire con una donazione su https://buonacausa.org/cause/sos-animali-selvatici

