Corse di auto nella via chiusa al traffico, la protesta dei residenti in via Strozzacapponi

I residenti in via Strozzacapponi denunciano la situazione insostenibile che si è venuta a creare a seguito della nuova viabilità.

"Da qualche mese è stata modificata la circolazione stradale ponendo la via suddetta riservata ai residenti e al transito dei soli mezzi autorizzati - si legge nella segnalazione - ma nonostante vi sia stata posta segnaletica verticale ed orizzontale a segnalare i divieti, alcuni cittadini continuano a transitare dal semaforo riservato a bus e mezzi autorizzati".

Non solo transitano nella via a senso unico e in direzione vietata, ma "i soggetti tengono le velocità elevate, in entrambe le direzioni, come se fossero in una pista di corse automobilistiche - prosegue la protesta - Abbiamo già fatto esposti ai vigili urbani del territorio, ma non abbiamo avuto risposta e soprattutto nessuno ha preso mai provvedimenti per far sì che cambi questa condizione".

Tra le preoccupazioni dei residenti il fatto che "in questa via abitano anziani, famiglie con bambini e disabili preoccupati di scendere in strada e passeggiare per paura di questa situazione. Spero che con il vostro aiuto qualcosa possa cambiare".