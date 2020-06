Covid e crisi, il Comune di Corciano fa slittare dopo l'estate la tassa sui rifiuti: le nuove date

Slitta ancora il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, dopo la decisione dell'amministrazione comunale di Corciano che ha deciso di andare incontro a cittadini e imprese molto provate dalla crisi post-Covid. Dal Comune arriva la proroga di ulteriori 3 mesi per le scadenze dei pagamenti della TARI, che slittano da giugno a settembre, per venire incontro alle difficoltà delle famiglie e delle imprese per la crisi del Covid19.

"Un'iniziativa presa dalla commissione che abbiamo costituito durante l’emergenza sanitaria - dice il vicesindaco Lorenzo Pierotti - composta da tutte le forze di maggioranza e di opposizione, per aiutare i cittadini e i commercianti nella difficile ripresa dopo la crisi del Coronavirus". Ecco le nuove scadenze della TARI 2020: si potrà pagare in soluzione unica a settembre 2020 oppure in tre rate : settembre 2020, novembre 2020 e gennaio 2021. Una misura che si aggiunge agli altri provvedimenti presi dal Comune, come l'ordinanza e la delibera per i tavolini gratis a ristoranti, bar e caffè. La delibera dispone lo slittamento delle date di scadenza della rata unica e delle quattro rate della Tari 2020.