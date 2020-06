La Cicogna ha fatto scalo alla casa del sindaco di Corciano Betti: è nata Margherita

La cicogna ha fatto visita alla famiglia del sindaco di Corciano Cristian Betti. Ieri intorno alle 13.40 è nata Margherita Betti, figlia del primo cittadino corcianese e di sua moglie Marketa. La piccola e la mamma stanno bene. La bimba pesa 3 chili e 180 grammi. Per Betti un cittadino in più da gestire e ascoltare ma soprattutto, dato il caso, da coccolare. La redazione di Perugiatoday.it rivolge le congratulazioni alla neo-mamma e al neo-papà per questo meraviglioso evento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.