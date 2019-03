Corciano, scontro tra auto davanti al distributore: due persone rimangono ferite

Scontro tra due auto lungo la statale 75 bis del Trasimeno. Per cause in via di accertamento, i veicoli si sono urtati in prossimità del distributore di benzina Icm, nei pressi dell'incrocio per Castelvieto.

Nell'urto sono rimaste ferite due persone, affidate alle cure del personale del 118. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente che si è verificato intorno alle 13.45.