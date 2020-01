Corciano, scambio di dosi al parcheggio del centro commerciale: coca ed eroina sequestrate

E' stato beccato, in flagranza di reato, mentre cedeva una dose di droga ad un giovane perugino - segnalato come assuntore alla Prefettura - nel parcheggio di un centro commerciale a Corciano. Il pusher, un tunisino, si trovava nella sua auto quando i carabinieri sono intervenuti interrompendo la trattativa. Dalla perquisizione dell'auto sono saltati fuori 8 dosi di eroina e 3 dosi di cocaina, un telefono cellulare utilizzato per ricevere le richieste dei clienti ed è stata sequestrata una somma di 150 euro frutto di spaccio.