Lo scempio di Natale, presepe vandalizzato: statue fatte cadere a terra e spostate

Non danno pace neppure ai presepi. Brutto risveglio natalizio per i residenti del borgo di Corciano, dove nella notte ignoti hanno fatto visita allo storico presepe a grandezza naturale che anima le vie del borgo e realizzato da alcuni artigiani per omaggiare la Natività. Alcune delle bellissime statue di terracotta sono state rimosse dal loro posto e spostate fino all'ingresso di un bar, un'altra ancora, invece, è stata divelta a terra. Una "bravata" già denunciata sul gruppo di segnalazioni cittadine "Se' de Corciano se", dove sono state pubblicate anche le immagini del vile atto.

Non è, purtroppo, il primo episodio che accade. L'anno scorso vandali avevano preso di mira il presepe di Gubbio, nel quartiere di San Martino, Qui i soliti ignoti avevano invaso di scritte blasfeme le mura e i portoni delle vie del quartiere, le stesse che fanno da sfondo alla ricostruzione a grandezza naturale della natività. Poi, ancora, sempre lo scorso dicembre, era toccato al presepe di Pantalla.

C'è rabbia e indignazione per gesti di questo tenore, perchè ledono anche chi si prodiga affinchè l'intera comunità possa usufruire di un allestimento presepiale nel proprio paese, frutto di passione, amore e artigianalità.