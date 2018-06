Corciano - Palestra di Mantignana, al via i lavori per la realizzazione spogliatoi

Dopo il completamento della struttura e della copertura in legno lamellare, i lavori della nuova palestra di Mantignana segnano un’altra importante tappa che consentirà di terminare l’opera nei tempi prefissi. Il 26 giugno sono, infatti, iniziati i lavori per la realizzazione degli spogliatoi, per un importo di circa 83 mila euro, che saranno eseguiti dalla ditta EdilIma srl, individuata con procedura di evidenza pubblica tramite l’Albo Regionale delle Imprese. A darne notizia è Francesco Mangano, neo assessore all'Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Sviluppo Economico, il quale innanzi tutto conferma l'impegno dell’amministrazione su un progetto cui ha lavorato la precedente Giunta.

“L’avvio dei lavori per gli spogliatoi - ha dichiara Mangano - è una bella notizia che conferma la bontà del progetto portato avanti dai precedenti assessori Franco Baldelli e Luca Terradura, cui va un sincero ringraziamento per la tenacia con cui hanno perseguito questo obiettivo. La palestra sarà dotata di spogliatoi attigui all’impianto principale e collegati ad esso in maniera ottimale; il progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna e funzionale, con 2 aree per atleti, sala arbitro e medicheria”. La nuova struttura, che ricorda molto un palazzetto dello sport, sarà utilizzata dalle scuole per la ginnastica e costituirà anche la casa locale delle associazioni sportive, per attività motorie, ludiche ed aggregative.

L’obiettivo è ora quello di consegnare la palestra per l’inizio dell’anno scolastico, possibilmente completando anche i lavori di cinturazione esterna, livellamento e raccordo fognario