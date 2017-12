L'Altro Natale di una bambina di Corciano, nella letterina chiede lavoro... per la mamma

C'è il Natale quello fatto di luci, sogni e cene senza pensieri, poi c'è l'Altro Natale per quei lavoratori che hanno perso o stanno perdendo il lavoro, per quei pensionati a 500 euro che devono andare alla Caritas per pagare le bollette, per chi è solo per colpa o per destino. Ma l'Altro Natale sembra proprio materializzarsi, a qualsiasi età, quando nelle case viene meno il lavoro, la tranquillità economica. Corciano.it ha avuto modo di consultare e analizzare la letterina a Babbo Natale di una piccola bambina corcianese che non sta vivendo il Natale, ma purtroppo l'Altro.

E quello che chiede a Babbo Natale non sono giocattoli, ma che la nonna dopo tanto lavoro riesca ad andare in pensione e per la mamma un lavoro dato che da tempo è senza, dopo i licenziamenti in fabbrica. Per lei chiede solo una piccola bambola con la scusa che non è stata bravissima. Forse un piccolo alibi per chi è consapevole, seppur giovanissima, che non è tempo di tanti regali. "Caro Babbo Natale quest'anno non mi sono comportata molto bene quindi ti chiedo solo una cosa, cioè una bambola. Per la nonna G. vorrei che smette di lavorare e tanti soldi e per la mamma che ritrovi un lavoro". Inutile aggiungere qualsiasi altra parola o commento.