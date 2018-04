Dalla Svezia a Corciano per costruire la propria favola: la storia di un'impresa familiare di successo

E’ una ‘internazionalizzazione circolare’ quella che Tomas e Elin Bacoccoli stanno mettendo in atto a Corciano fin dal 2014. Sì, perché il progetto d’impresa portato avanti dalla sua famiglia fa circuitare l’Umbria in Svezia e viceversa, all’insegna della qualità. “Sono perugino al 50% - racconta Tomas – per parte di padre, mia madre è svedese. Ho studiato tra Svezia e Francia, per poi lavorare nel mondo dei media ed iniziare un’esperienza in Italia (tra l’altro, ha contribuito nel 2000 al lancio dei free press Metro a Roma ed a Milano – ndr). Facevo il pendolare e, sinceramente, non era vita. Nell’autunno di circa 4 anni fa si è così concretizzata la decisione, dettata soprattutto da motivi legati alla malattia di mio padre, di trasferirci in pianta stabile.

“Mia moglie – continua - impegnata in finanza ma desiderosa fin da piccola di vivere qui, ha spinto per un cambiamento affrontato all’inizio come sperimentale, e siamo approdati a Corciano insieme ai nostri tre figli”. Dalla capitale svedese alla provincia umbra il salto è stato forte, ma spiega ancora, affatto traumatico “siamo stati accolti benissimo, benché solo io parlassi l’italiano. Ad integrarci ci ha aiutato lo sport, il calcio per i ragazzi, i cavalli per mia figlia e mia moglie ed il nostro esperimento è diventato una scelta di vita”.

Il piano imprenditoriale ha preso forma e su un appezzamento di terreno i Bacoccoli hanno cominciato a produrre olio da commercializzare in Svezia. “Il primo anno 100 bottiglie – spiega – accompagnate da un’etichetta, realizzata con il contributo grafico e di contenuti dei familiari, che comunica l’emozionalità del prodotto ed oggi, nei terminal dell’aeroporto di Stoccolma, il nostro olio va a ruba. Abbiamo cominciato di recente a relazionarci con altri produttori del territorio per costruire una rete funzionale ad ampliare la portata del progetto”.