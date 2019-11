A Corciano la violenza sulle donne si combatte a scuola: "panchine rosse" davanti alle scuole

La violenza di genere resta ancora un fenomeno sul quale occorre mantenere alta l'attenzione, continuando a fare informazione. In quest'ottica vanno le iniziative organizzate nell'ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, frutto dell'impegno di istituzioni e scuola". A dirlo, Veronica Munzi, consigliere di parità del Comune di Corciano, per introdurre i momenti pensati per celebrare la ricorrenza, che interesseranno sia la cittadinanza che le scuole.

"Lunedì mattina verranno presentati i bozzetti realizzati dai ragazzi delle terze classi dell'Istituto Bonfigli nelle ore di educazione artistica sul tema della violenza sulle donne - spiega la consigliera - ogni ragazzo ha dato libera espressione al suo pensiero, quindi una apposita giuria sceglierà gli elaborati da dipingere sulle panchine rosse donate dal Comune che a marzo verranno installate vicino ai plessi scolastici. Ringrazio - aggiunge ancora - la pittrice Stefania Natalicchi, che mossa dal consueto spirito collaborativo si è offerta di dipingere, a titolo gratuito, le panchine".

Ma non finisce qui, perché nella biblioteca Gianni Rodari, il prossimo venerdì 29 novembre "proporremo una riflessione pubblica che parte dalla testimonianza di una donna vittima di violenza diventata poi un libro. Saranno presenti anche alcune delegate della Rete delle donne AntiViolenza onlus". Per quanto riguarda poi l'impegno diretto dell'ente, il Comune ha raccolto l'invito dell'Associzione Nazionale Comuni Italiani ad aderire al "Patto dei comuni per la parità e contro la violenza di genere” coordinato e promosso dall'Anci su iniziativa di Beppe Sala, Sindaco di Milano. Ad oggi hanno aderito al Patto oltre 120 comuni tra i quali tutte le città capoluogo metropolitane che hanno condiviso gli 11 punti programmatici del documento. Come prima azione concreta e condivisa dagli aderenti al Patto, in occasione della giornata del 25 novembre la bandiera del Comune verrà esposta a mezz'asta.