Scontro tra auto all'ingresso del Raccordo, una finisce fuori strada: indagini in corso

Sono ancora in corso gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell'incidente che si è verificato nella prima serata di domenica 15 settembre, nei pressi dell'ingresso di Corciano del raccordo Perugia-Bettolle.

Nello scontro tra due automibili, una è finita fuori strada. Tre le persone rimaste ferite, per due delle quali è stato necessario il trasporto in ospedale. Le condizioni non risultano comunque allarmanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare i mezzi coinvolti nell'urto.