Schianto all'ora di pranzo di domenica 3 marzo. Un'auto si è ribaltata ed è finita nel campo. L'incidente si è verificato intorno alle 13.20 in via Menotti, strada che da Castel del Piano va a San Mariano, nel comune di Corciano. Un ferito soccorso dall'ambulanza del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.