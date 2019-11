In fiamme la canna fumaria di un'abitazione, intervento "acrobatico" dei vigili del fuoco

In fiamme la canna fumaria di un'abitazione a Taverne di Corciano. L'incendio intorno alle 19 di oggi, 20 novembre, in un'abitazione di via Togliatti, nei pressi di una concessionaria di motociclette che non è stata interessata dalle fiamme.

Mentre l'incendio ha interessato anche l'interno della casa. Per riuscire a spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno dovuro utilizzare un "mezzo aereo tridimensionale" e salire con il cestello fino al tetto. Un intervento "acrobatico" che ha permesso però di mettere in sicurezza in poco tempo la casa senza che venissero coinvolte persone.