Entra in un negozio di lusso e ruba una borsa da 900 euro: ladra catturata

Ladra catturata e denunciata dalla polizia di Perugia. La donna, una cittadina serba, ha tentato di rubare una borsa da 900 euro in una nota boutique di Corciano. Ma il colpo non è riuscito. Un addetto alla vigilanza del negozio si è accorto che la donna aveva preso una borsetta da uno degli scaffali e l’aveva nascosta nella sua borsa. Così ha chiamato la polizia. La donna, oramai scoperta, ha consegnato agli agenti la refurtiva. I poliziotti le hanno trovato in tasca il dispositivo antitaccheggio staccato dalla borsetta.

La straniera è stata denunciata per tentato furto e danneggiamento e le è stato notificato il provvedimento del Questore di divieto di ritorno nel comune di Corciano: non potrà farvi ritorno per tre anni.