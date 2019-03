Cedimenti dalle antiche mura di Corciano: decretati i lavori urgenti per frenare i crolli

Il cedimento di alcune porzioni di muratura sulla cinta storica del borgo di Corciano, ha indotto il Comune ad intraprendere celermente lavori di somma urgenza a tutela del patrimonio storico-architettonico. “A seguito di un sopralluogo specifico – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Francesco Mangano - eseguito sul tratto di via Ballarini che va dal Torrione di Porta Santa Maria fino alla porzione prospiciente la Scuola Media ‘B. Bonfigli’ abbiamo constatato la presenza di una problematica da dover risolvere velocemente”. Il parziale avvallamento delle mura storiche, per una lunghezza complessiva di circa 25/30 metri presumibilmente, sottolinea ancora l’assessore “è stato innescato dalla presenza, sulla via che corre lungo le mura, di vari alberi, le cui radici nel corso del tempo hanno spinto gli elementi murari”.

E’ noto che le radici, specie quelle di alberi ad alto fusto, cercano sempre di farsi spazio con ogni mezzo ed infatti, aggiunge ancora Mangano “in corrispondenza dell’apparato radicale degli alberi, zone specifiche delle mura risultano ‘infiltrate’ dai polloni i quali, avendo raggiunto una dimensione importante, sono riusciti a scalzare nel corso del tempo le pietre”.

Da qui l’evidente “spanciamento” della muratura, che ha indotto l’amministrazione a transennare parte del parcheggio sottostante via Ballarini - della quale è stata parzialmente interdetta anche la viabilità - intraprendendo tutte le azioni per avviare le opere ritenute necessarie ed urgenti, consistenti nella demolizione della porzione di mura dissestate e nella sua successiva ricostruzione con i medesimi materiali recuperati, ovviamente per tutelarne la valenza storica, oltre all’abbattimento degli alberi responsabili del dissesto. L’investimento per l’intervento supera i 63mila euro (Iva compresa) e verrà finanziato con un avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell’esercizio 2017.

“Il tratto su cui stiamo lavorando – conclude l’assessore Mangano - risulta essere quello che non era stato interessato dalla manutenzione straordinaria delle porzioni storiche della cinta muraria effettuata negli Anni ’80. Ciò ha nel tempo prodotto il graduale disfacimento della malta che legava i diversi elementi di pietra e la disgregazione completa di quelli in arenaria. Non potevano davvero aspettare oltre”.