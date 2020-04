Coronavirus, il sindaco di Corciano annuncia nuova ordinanza: stop negozi per le festività

"Domani la firma dell'ordinanza per la chiusura degli esercizi commerciali, centri commerciali compresi, nei giorni 25 aprile e 1 maggio". L'annuncio porta la firma del sindaco di Corciano Betti che ha annunciato il provvedimento in chiave anti-contagio, in linea con i provvedimenti regionali presi per Pasqua e Pasquetta. Sarà consentito la consegna a domicilio di cibi e di altri generi. Sul versante sanitario: sono 3 i positivi nel territorio di Corciano, 1 persona clinicamente guarita, 31 il numero di persone completamente guarite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.