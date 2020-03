Coronavirus, bollettino medico del Comune di Corciano: salgono a 14 i contagiati

Il Comune di Corciano ha diramato nel tardo pomeriggio di oggi il nuovo bollettino medico sui contagiati per coronavirus. Il dato purtroppo è in aumento rispetto allo scorso fine settimana: le autorità mediche umbre hanno confermato la positività di 14 persone residenti nel comune. Tutti quanti, secondo l'ultimo monitoraggio, sono considerati in buone condizioni. Anche per i nuovi casi di contagio la rete dei controlli ha già individuato tutte le persone che sono entrate in contatto con le persone risultate positive al tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.