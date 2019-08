Sbanda con l'auto e finisce nel giardino di un'abitazione

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel giardino di un'abitazione. E' successo questa mattina, 2 agosto, nei pressi di Corciano. Per cause in via di accertamento, la vettura è sbandata finendo la sua corsa "folle" solo dopo aver invaso rovinosamente lo spazio verde antistante una casa.

Un'intrusione fortunatamente senza particolari conseguenze, il conducente è stato comunque portato in ospedale per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco.