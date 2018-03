Non sempre vincono i ladri... stanotte colpo grosso dei Carabinieri a Corciano: catturati due banditi in azione

Non sempre vincono i ladri. Ieri notte, grazie ad una pattuglia dei Carabinieri che controllava la periferia di Corciano, è stato possibile individuare un furgone sospetto parcheggiato a bordo della strada con lo sportellone aperto e alcuni assi di legno ancora da caricare. I militari hanno capito subito che qualcosa non andava e hanno quindi teso una trappola ai pontenziali ladri. In pochi minuti si è riusciti ad ammanettare due uomini che avevano tentato la fuga in un campo di sterpaglie.

Si tratta di due moldavi trentenni, con già precedenti penali, che avevano preso di mira una falegnameria della zona. Una forzando la porta d’ingresso di una falegnameria della zona, si erano impossessati di numerose assi di legno che stavano accatastando nei pressi del mezzo parcheggiato, pronte per essere destinate al mercato nero. Le tavole scelte erano di legno pregiato. La magistratura ha convalidato gli arresti dei due stranieri, che ora saranno giudicati per il reato di furto con scasso.