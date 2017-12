Coppia di coniugi ustionati in casa durante la vacanza in Umbria: sono gravi

Grave incidente domestico quello accaduto a una coppia di coniugi marchigiani in vacanza in Umbria per festeggiare il Capodanno. In base a una prima ricostruzione i due sessantenni, mentre erano intenti a cucinare, ospiti in una casa - vacanza a Gubbio, sono rimasti ustionati a seguito, probabilmente, di una fuga di gas.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco. I due, originari di Fabriano, sono stati subito soccorsi e trasportati in ospedale, ma a causa delle ustioni riportate al volto e agli arti, è stato disposto il loro trasferimento nei centri specializzati per grandi ustionati. L'uomo a Cesena, mentre la moglie in mattinata è stata trasportata con l'elicottero a Verona. Non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto.