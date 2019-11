Fai la spesa in Umbria e aiuti le famiglie e i commercianti di Venezia: parte la solidarietà del "carrello"

Fai la spesa e aiuti Venezia e i veneziani dopo i tantissimi danni subiti per via del maltempo e dell'acqua alta record. La mobilitazione è stata decisa da Coop che vuole dare un sostegno concreto alle popolazioni colpite. Avviata da mercoledì 20 novembre (fino al 26 novembre) negli oltre 1100 punti vendita (e in tutti i negozi Superconti) una campagna solidale devolvendo l’% delle vendite del proprio prodotto a marchio a sostegno della città di Venezia. Impegno minimo di devoluzione pari a 500mila euro. I fondi raccolti, in accordo con gli organismi partecipativi delle singole cooperative e di concerto con l’Associazione Nazionale- Ancc Coop, saranno poi indirizzati verso uno specifico intervento a sostegno delle popolazioni colpite da condividere con l’amministrazione locale.