A tentato di fare la spesa gratis alla Coop di San Sisto: scoperta e subito processata

Non farà un giorno di carcere, nonostane abbia già dei precedenti, la 37enne romena che è stato arrestata per furto aggravato ed è stata subito processata con rit abbreviato. Il giudice ha emesso una condanna per sei mesi ma con pena sospesa, prevista anche una multa da 150 euro. La donna aveva tentato il colpo alla Coop di San Sisto che si trova all'interno del complesso commerciale il Triangolo. I militari sono stati allertati da personale preposto alla vigilanza dell’esercizio commerciale, che aveva notato la 37enne superare furtivamente la barriera casse. Immediato è scattato il controllo e la perquisizione da parte dei Carabinieri, i quali hanno rinvenuto, all’interno della sua borsa, numerosi cosmetici. La refurtiva, per un valore complessivo di 400euro circa, è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto