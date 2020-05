Donati al Comune per le famiglie in difficoltà 60mila euro in alimenti: "E' emozionante tutta questa solidarietà"

Continua la solidarietà verso le famiglie in difficoltà a causa del Covid19 a Perugia. Una maxi donazione è stata direttamente consegnata all'assessore ai servizi sociali, Edi Cicchi, da parte di Coop Centro italia che ha donato ben 60mila euro in beni alimentari di prima necessità. Una raccolta che ha visto anche la partecipazione dei lavoratori dipendenti Coop insieme alla società; donazioni non solo di pacchi viveri ma anche economiche, con le quali sono stati poi acquistati altri beni alimentari. Veri e proprio bancali colmi che saranno rigirati a Caritas, Croce rossa, al Centro Antiviolenza ed all’Associazione “Fiorivano le viole”, impegnata nella distribuzione dei pacchi nel centro storico.

Tutte le associazioni hanno tenuto ad esprimere la loro gratitudine nei confronti di Coop centro Italia, dei lavoratori e dei soci che hanno permesso un così imponente risultato a favore di tanti cittadini che con l’emergenza sanitaria hanno incontrato anche altre difficoltà, soprattutto di tipo economico.

“È emozionante vedere come dal dolore e dalla paura possa nascere anche tanta bellezza. Le associazioni qui presenti oggi sono state fondamentali nell’affrontare questo periodo di emergenza” – ha dichiarato Edi Cicchi – “ma anche le tante piccole grandi iniziative, come ad esempio la “spesa sospesa” e tante altre belle azioni solidali, pubbliche e private, hanno contribuito a rafforzare in modo incisivo quanto è stato messo in campo da parte dell’amministrazione”.

Si parla infatti di 870.000 euro di buoni spesa erogati e con i quali sono state soddisfatte quasi 3.000 famiglie, altre 400 famiglie sono state gestite nell’emergenza da caritas e altrettante da Croce Rossa, senza contare tutte quelle seguite dalle varie associazioni di volontariato. “Un bellissimo ha concluso l’Assessore Cicchi - esempio di resilienza dei perugini, di come il contributo del volontariato e dei cittadini all’azione amministrativa sia di vitale importanza ed infine anche la dimostrazione che ci sono tanti grandi cuori nascosti che non si tirano indietro nel momento delle difficoltà”