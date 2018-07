Fermato per un normale controllo, ma gli agenti scoprono di tutto: droga, zero documenti né patente

Fermato per un normale controllo, gli agenti scoprono di tutto. Non solo non aveva documenti d'intentità e di proprietà del mezzo né patente di guida, ma nel vano sotto la sella dello scooter, aveva nascosto anche quattro grammi di cocaina ed oppiacei. E' accaduto nel pomeriggio di ieri in via Mario Angeloni, durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti delle Volanti.

Scattata la perquisizione a carico dell'uomo, un 31enne di origine tunisina, gli agenti hanno trovato anche diverse centinaia di euro in contanti, parte delle quali occultate nel vano batteria di un telefono cellulare in suo possesso. Gli accertamenti hanno poi permesso di scoprire che il giovane straniero risultava inottemperante ad un Ordine del Questore di Reggio Calabria a lasciare il territorio nazionale in quanto irregolare. Per lui è scattata una multa per guida senza patente, una denuncia e l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sarà trattenuto in attesa dello svolgimento del rito per direttissima.