Controlli a tappeto lungo le strade, beccati con l'auto alla "Fast & Furious": scatta la multa

Fermati per un controllo dagli agenti del Commissariato di Assisi, un 53enne del territorio in compagnia di una donna, entrambi con precedenti, sono stati multati per la violazione al codice della strada. I due alla vista degli agenti che stavano effettuando un posto di controllo lungo una delle strade principali di Santa Maria degli Angeli, hanno prima sterzato all'interno di un parcheggio, per poi cercare di far pedere le proprie tracce.

Bloccati poco dopo e condotti in ufficio, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale che dava esito negativo ma nel corso del controllo dell’auto i poliziotti hanno scoperto, posizionato sopra il cruscotto attaccato con delle ventose al parabrezza, un dispositivo di illuminazione con led rossi e blu ad intermittenza, perfettamente funzionante ma non omologato. E' scattata così la multa per la violazione di cui all’art 72 CDS che punisce con una sanzione amministrativa fino a 200 euro di multa chiunque circoli con dispositivi di equipaggiamento dei veicoli non conformi.